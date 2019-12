Zo knalt carbidhoofdstad Kampen het jaar uit (en de burgemeester doet vrolijk mee)

Beddenzaak Slaapad­vies Van Dijk in Kampen vertrekt na ruim 30 jaar uit centrum

16:00 Slaapadvies Van Dijk in Kampen gaat vanaf maart 2020 verder aan de Zambonistraat, op het Melmerpark. De beddenspeciaalzaak was meer dan dertig jaar gevestigd aan de Geerstraat in het centrum van de stad, maar is vanwege de groei op zoek gegaan naar een nieuwe plek.