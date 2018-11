Zo kwam Sinterklaas aan in de regio

's-Heeren­broek heel erg teleurge­steld in Zwolle en vreest dat bouwplan gedane zaak is

18:00 De maat is vol in 's-Heerenbroek. Dorpsbelangen las bij De Stentor dat de gemeente Zwolle doorgaat met nieuwbouw aan de Scholtensteeg, net buiten het dorp. ,,De belofte dat we bij het proces betrokken worden, wordt niet nagekomen", stelt voorzitter Alex Kroeze. Zwolle begrijpt de teleurstelling.