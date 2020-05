Zo mooi kan een bruiloft in coronatijd zijn: ’een dag vol liefde’ voor Willem en Klaasje uit IJsselmuiden

Ondanks corona nergens in Nederland zo druk op de weg als in Overijssel

8:39 Nergens in Nederland bleef het sinds de coronacrisis zo druk op de wegen als in Overijssel. De verkeersdrukte was afgelopen week bijna terug op het oude niveau. Het vrachtverkeer is ten opzichte van de periode voor de virusuitbraak zelfs fors toegenomen.