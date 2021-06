Zo werd Eline uit Kraggenburg één van de populairste ‘boerinnenbabes’ van de afgelopen tien jaar

Kampenaren kunnen geld krijgen voor energiebe­spa­ring

1 juni Kampenaren die kleine energiebesparende maatregelen willen treffen in hun woning, kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie krijgen. Het gaat dan om zaken als ledverlichting, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop of energieadvies. Daarvoor is per aanvrager 70 euro beschikbaar.