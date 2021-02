Zoektocht naar verdachte(n) die 16 prullenbakken in Kamper stadspark opblies nog niet ten einde

Juridisch gevecht dreigt over oude hbs Kampen; ‘stop verkoop, anders kortgeding’

26 januari Verkoop van de oude hbs in Kampen aan zorginstelling IJsselheem dreigt te ontaarden in een juridische vechtpartij. Bouwondernemingen Weever en De Gilden in Kampen en transportonderneming Wezenberg in IJsselmuiden sommeren het gemeentebestuur de verkoopprocedure te stoppen. Als het onderwerp voor de raadsvergadering van komende donderdag niet van de agenda wordt gehaald, volgt een kortgeding en wordt er beslag gelegd op het gebouw.