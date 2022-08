Zomersluiting De Steur verraste ook gemeente Kampen; ‘Dit is nooit afspraak geweest’

Zoddepark in IJsselmui­den is nu een verzame­ling ‘Levend Erfgoed’

Het varken is nu een bonte Bentheimer, in de duivenkooi zit nu een oud-Hollandse kapucijnduif, in de konijnenkooi huppelt een oranje thrianta rond, in de schapenwei staat een blauwe Texelaar en de bruine dwerggeitjes zijn vervangen door de Hollandse bonte geit, de landgeit en de Nederlandse toggenburger. Het Zoddepark in IJsselmuiden keert terug naar de basis van het Nederlandse vee.

16 augustus