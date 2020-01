Zorgaanbieder IkZijnWij en Kampen maandag weer voor de rechter

Buurtzorg Kampen West weer op sterkte: verpleeg­kun­di­gen komen op adem

18:02 Help de wijkzorg de feestdagen door! De noodkreet die Buurtzorg eind vorig jaar slaakte via de Stentor heeft gewerkt. Team Kampen West is weer op sterkte. Sterker nog: de oproep leverde zo veel reacties op dat er zelfs ruimte is voor uitbreiding van het team dat zorg biedt aan huis. ,,We kunnen weer ademhalen’’, zegt verpleegkundige Ariette Koster.