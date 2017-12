Zorgcentrum Margaretha presenteert koppelbed ‘De Bijrijder’

Kerst in Oud Kampen trekt 90.000 bezoekers

17 december Kerst in Oud Kampen trok dit weekeinde volgens de organisatoren circa 90.000 bezoekers. ,,Het was drukker dan vorig jaar, vooral op de zaterdag'', zegt mede-organisator Gerrie Kragt kort nadat de laatste bezoekers hun ogen hebben uitgekeken op de achttiende editie van dit openluchttheaterfestival. ,,We zijn heel tevreden.''