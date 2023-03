‘Zorgelijke’ situatie bij asielopvang langs N50, maar burgemeester grijpt niet in: ‘Hou het in de gaten’

Asielzoe­kers kunnen opvang langs N50 niet zelfstan­dig verlaten: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Is de nieuwe opvanglocatie van asielzoekers in Kampen echt een opvang of toch meer een gevang? Het laatste vinden veel mensen, omdat de 80 asielzoekers die sinds maandag verblijven in een hotel op een parkeerplaats langs de N50 het terrein niet zelfstandig af mogen. Fietsen noch wandelen is daar toegestaan. Vluchtelingenwerk vindt de situatie ‘zorgelijk’ en wil dat het snel verandert.