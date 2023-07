Zorgen in buurt over nieuw woningplan van gemeente Kampen: ‘Ik vind het niet passend’

Rechter vindt straf voor gewelddadi­ge PEC-fan ‘nog mild’: ‘Dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid’

Als jongen ging hij met zijn opa mee naar wedstrijden van PEC Zwolle. Hij vond het geweldig: de sfeer, het liedjes-zingen. Sindsdien is de nu 19-jarige Luka J. diehard fan. Van rellen zou hij zich altijd afzijdig houden, zegt hij vandaag bij de politierechter in Zwolle. Maar nu is de supporter toch veroordeeld voor geweld na afloop van de wedstrijd PEC Zwolle tegen Go Ahead Eagles, op 3 april vorig jaar.