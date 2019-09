Zorginstelling IJsselheem in Kampen krijgt dikke voldoende van inspectie

Het viel de inspecteurs met name op dat levensloop en voorkeuren van cliënten bekend zijn bij het personeel en dat daarmee rekening wordt gehouden bij het bieden van dagelijkse zorg.

Op het gebied van sturing en systematische controle op veiligheid en medicatieveiligheid zijn nog wel verbeteringen nodig. Dat is voor de inspectie echter geen aanleiding voor extra controles. „De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de verbeterkracht van IJsselheem. De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is”, aldus het rapport.

Apetrots

De conclusies zijn gebaseerd op twee onaangekondigde bezoeken aan IJsselheem-vestigingen in Zwolle en Hasselt en op gesprekken met de raad van toezicht en bestuurder Karin Leferink. Die is apetrots op het inspectierapport. „Het is een geweldig compliment aan onze medewerkers”, meent zij.

De inspectie laat nu een heel ander geluid horen dan in 2016, toen IJsselheem werd geschaard onder slecht presterende zorginstellingen die verscherpt toezicht nodig hadden. Dat bleek overigens onterecht omdat er was gewerkt met verouderde gegevens. „Ons toezicht was al afgesloten”, weet Leferink. Uit de overlevering, want zij is pas medio vorig jaar aangetreden bij IJsselheem. „Maar het was tegelijk een blessing in disguise: druk van buiten om veranderingen in gang te kunnen zetten. Zo hebben we het ook omarmd. Onder meer de medicatieveiligheid is er door verbeterd.”

Extra personeel

Op landelijke schaal droeg de kwestie er aan bij dat er voor de jaren tot 2021 in totaal 2,1 miljard euro beschikbaar kwam voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Het gaf IJsselheem de mogelijkheid extra personeel aan te nemen. „We waren instrumenteel zorg aan het verlenen. De aandacht voor de mens was naar de achtergrond gedrongen. Nu hebben we daar weer meer aandacht voor”, legt Leferink uit.

Het is lang niet zeker of de sector ook na 2021 over het extra budget kan beschikken voor verbeterplannen. En het personeelstekort in de sector kan uiteindelijk ook IJsselheem gaan treffen. Er wordt daarom druk nagedacht over innovaties, die het werken met minder mensen mogelijk maken.

Robot huisdiertjes

„Zorgrobots inderdaad, dat zou kunnen. Nu al hebben we robot huisdiertjes. Maar daarnaast aanpassingen die veiligheid verhogend en vrijheidsverruimend werken. Kijk, we hebben hier een mooie tuin, maar iedereen zit binnen. Dat komt doordat het slot bij wijze van spreken op de kamerdeur zit en niet op het hek van de tuin. Daar zou het eigenlijk moeten, zodat cliënten in de tuin vrij zijn, onder toezicht van een enkele medewerker. Waarbij je dan wel bepaalde risico’s moet willen accepteren. Daar zijn we als zorgmedewerkers niet aan gewend. Daarvoor is een fundamentele wijziging in benadering nodig.”

Elektronisch dossier

Een andere verbetering waar IJsselheem momenteel aan werkt is de uitbouw van het elektronisch cliënten dossier (ecd). In het huidige systeem is geen volledige interactie met de patiënt mogelijk. Ook is er geen eenvoudige koppeling met systemen van ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. Op initiatief van IJsselheem is hiervoor een regionaal overleg over gestart, het ‘informatieberaad Groot-Zwolle’. Ook loopt er sinds eind vorig jaar een proefproject in Zwolle, in samenwerking met Zonnehuis, Driezorg en Carinova, waarbij wijkverplegers online medicatiegegevens kunnen zien en verwerken. In december wordt deze proef geëvalueerd, waarna dit onderdeel van het systeem in de rest van de regio wordt uitgerold.

Slimmer

De druk op de zorg is groot. Toch is er niets waar Leferink van wakker ligt. „Dat komt omdat ik niet afwacht. Als ik een opvatting heb, dan ga ik er mee aan de slag. Daarom zijn we al sinds november bezig met de vraag: als het geld minder wordt, hoe moet het dan? Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Dus zijn we ons primaire proces aan het herontwerpen. Geen bezuinigingen, maar slimmer werken.”