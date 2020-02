Zorgverlener IkZijnWij uit Kampen failliet

Onder andere het Pensioenfonds vroeg dinsdag het faillissement aan van IkZijnWij (IZW). Het bedrijf, gevestigd in Kampen, biedt professionele begeleiding aan. Te denken valt aan woonbegeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. ,,Er was een grote achterstand in de afdracht van premies bij het Pensioenfonds. In combinatie met onder andere een vordering van de Belastingdienst is er een faillissement aangevraagd’’, zegt curator Wim van der Kolk uit Kampen.