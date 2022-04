Zoveel Oekraïners wonen er officieel in jouw gemeente (maar waarschijnlijk zijn het er veel meer)

Vele afvalbran­den in Kampen zijn volgens provincie Overijssel ‘onwense­lijk’

In de afgelopen tien jaar brak er alleen al bij schrootverwerker Regelink in Kampen zeven keer brand uit. Dat aantal, waar branden bij andere afvalbedrijven nog bij op komen, is volgens gedeputeerde van de provincie Overijssel Tijs de Bree ‘onwenselijk’.

31 maart