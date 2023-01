Zwanger? Vanaf volgende maand kun je in Kampen terecht voor medische echo’s en pretecho’s

Hoe de politie in een verkrach­tings­zaak te werk gaat: ‘Omhels het slachtof­fer niet, ook niet als ze huilt’

Urenlang hermetisch sporenonderzoek. Een hoop toeters en bellen. Maar naar de buitenwereld toe wordt helemaal niets prijsgegeven. Het is bij aanrandingen en verkrachtingen in de openbare ruimte bijna protocol. Na een geruchtmakend incident in het stadspark Kampen nam de politie in september zelfs een stuk uitgegraven grond mee. Wat er in zat? Dat horen we niet. Waarom gaat de politie zo te werk?

