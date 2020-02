Zwembad De Steur gaat baantjeszwemmers in banen leiden

Zwembad De Steur in Kampen gaat baantjeszwemmers in betere banen leiden. Voortaan worden de zwemmers onderverdeeld in drie categorieën om de doorstroming in het bad te verbeteren. Volgens zwembadmanager Daniëlle Koopman is de verdeling hard nodig, maar worden er ook weer geen bekeuringen uitgereikt aan mensen die te langzaam zwemmen.

Waarom een verdeling in baantjeszwemmers?

,,In het oude zwembad De Steur hadden we geen last van de drukte, maar; toen hadden we nog een 50 meter bad. Nu is het 25 meter lang. En het wordt steeds drukker. Misschien zijn we dat nooit zo gewend geweest. We hebben de uren wel uitgebreid maar je ziet gewoon dat de mensen zich nog een beetje meer moeten verdelen.’’

En de zwemmers hadden last van elkaar?

,,Niet echt last, maar je ziet toch van allerlei soorten baantjeszwemmers. Er zijn mensen die voor de social talk komen. Een ander zegt: ik wil echt op tijd zwemmen, die hebben zo’n klokje om. En die willen niet worden opgehouden door mensen die een praatje staan te maken.’’

Hoe komt dat nou, die toegenomen populariteit van het baantjeszwemmen?

,,Ha, ze steken elkaar aan denk ik. Maar het is ook weer het nieuwe jaar, mensen hebben goeie voornemens. De drukte is ook heel verschillend hoor, er is ook een verschil tussen de ochtend en de avond. En de mensen die tussen de middag een baantje komen trekken. Of het standhoudt is altijd afwachten natuurlijk, maar ook als het minder druk is, is het goed om deze structuur vast te houden.’’

En hoe gaat die structuur eruit zien?

,,We gaan een baan openen voor de crawlers, en daarnaast een baan voor de echte doorzwemmers. En dan hebben we nog drie en een halve baan over voor de recreanten. Ja, die moeten nou eenmaal de meeste ruimte hebben; die zwemmen vaak naast elkaar. Mensen die lekker doorzwemmen gaan niet naast elkaar.’’

En dat wordt aangegeven met bordjes, en jullie staan erbij om het allemaal strak in de gaten te houden?