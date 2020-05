Zwembad Kampen weer open: Sportfondsen wil vergoeding coronakosten

Celstraf voor ‘coronaspu­ger’ in AH Kampen valt veel lager uit dan eis: ‘Dit is slechts een belediging’

20 mei Een ander bespugen tijdens de coronacrisis is vernederend en denigrerend maar we moeten niet hysterisch worden. Dat zei de politierechter vandaag nadat een halfjaar cel werd geëist tegen een zogeheten coronaspuger in een supermarkt in Kampen. De uiteindelijke straf was lager: 17 dagen cel.