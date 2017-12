Zwemschool failliet: Sonnenberch in IJsselmuiden doet zwemlessen nu zelf

Knallen met carbid, het mag weer in Kampen

8:51 Bijna een jaar hebben ze er op moeten wachten, maar nu het mag nu weer in Kampen: carbidschieten. Alleen schutters uit volkswijk Brunnepe mogen zich deze week 's avonds uitleven met de melkbus, in de Noordweg. Elders in de stad wordt de traditie dan nog niet gedoogd. Wie toch buiten de gedoogzone met carbid schiet, riskeert een boete van 1000 euro en moet de bus inleveren. Carbidschieten in de hele gemeente Kampen mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Er is trouwens nog een uitzondering: Grafhorst mag 30 december al carbidschieten vanwege zondagsrust.