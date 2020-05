Zwols stel met lef begint Thais restaurant in Kampen

Nog geen kopers maar wel belangstel­ling voor tot horeca om te toveren vervallen panden op Kamper Koggewerf

10:27 Al ruim een jaar staan ze te koop, de twee vervallen panden aan de Havenweg op de Koggewerf in Kampen. De gemeente is sinds begin vorig jarig op zoek naar een ondernemer of investeerder die de twee panden om weet te toveren tot een levendige horecazaak. Een koopakte is nog steeds niet ondertekend, maar belangstelling is er wel, zegt de gemeente Kampen.