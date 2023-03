Zwolse theatergroep trekt door Nederland met bijzondere techniek: ‘Gezicht wordt live geprojecteerd’

Man uit Zwolle (22) vermeend kopstuk internatio­na­le bende rond Thaise prostitu­ees

Justitie ziet een 22-jarige Zwollenaar als kopstuk van een internationale bende rond de handel in Thaise prostituees. Voor de megazaak zijn tientallen verdachten in beeld. De zaak kwam aan het rollen na invallen in Drenthe. Naast de Zwollenaar is ook een 40-jarige plaatsgenoot verdacht.