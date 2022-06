Eerste bewijs van microplastics in nieuwe sneeuw Antarctica

De stukjes plastic zijn kleiner dan een rijstkorrel, maar vormen een bedreiging voor Antarctica. Zo beperkt de aanwezigheid van het plastic de groei en voortplanting van organismen in het gebied en kan het er op grotere schaal voor zorgen dat het ijs en de sneeuw sneller smelt, wat grote gevolgen heeft voor het continent. ,,Het is ongelooflijk triest, maar de vondst van microplastics in verse Antarctische sneeuw toont aan dat zelfs in de meest afgelegen regio’s van de wereld plasticvervuiling is,” zegt onderzoeker Alex Aves. In totaal zijn er dertien soorten microplastics gevonden. De meest voorkomende soort is afkomstig van plastic flessen en kleding.

Er is microplastic in mensen gevonden, moeten we ons zorgen maken?

Plastics in menselijk lichaam

Recent verschenen meerdere studies over de aanwezigheid van microplastics in het menselijk lichaam. De deeltjes plastic komen binnen door het drinken uit een plastic beker of flesje, maar ze zitten ook in ons kraanwater. Ook ademen we de deeltjes in omdat ze in fleece-, polyester- en nylonkleding zitten.