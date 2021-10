Gaslobbyist Menno Snel: ‘Torenhoge prijzen bewijzen dat we meer gas uit de Noordzee moeten winnen’

Het was afgelopen vrijdag even schrikken voor Menno Snel, sinds 1 juni de nieuwe voorman van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (Nogepa). Dat zijn de verenigde dertien bedrijven die mogen boren naar olie en gas, in populaire taal ‘de fossiele lobby’. Een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezette de entree van het pand aan de Bezuidenhoutseweg waar de Nogepa resideert. Nog eens enkele tientallen demonstranten stonden voor de ingang liederen te zingen.