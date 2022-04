Hoofdstad Chili doet kraanwater op rantsoen na 13 jaar droogte: ‘Klimaatverandering is blijvend’

13 jaar aan droogte leidt tot drastische maatregelen in Santiago, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Chili. Kraanwater moet gerantsoeneerd worden, meldt de gouverneur, want de rivieren waar de stad haar water vandaan haalt staan verontrustend laag.

Gouverneur van Santiago Claudio Orrego kondigde het plan voor een waterrantsoen voor de stad met zo'n 6 miljoen inwoners aan in een persconferentie: ,,Een stad kan niet leven zonder water. We zitten in een ongekende situatie in de 491 jaar aan geschiedenis in Santiago waarin we ons moeten voorbereiden dat er niet genoeg water is voor iedereen.”

Hij legt uit dat de stad een systeem invoert met vier kleurcodes van groen naar rood die worden afgesteld naar de waterstand van de rivieren Maipo en Mapocho. Deze rivieren zorgen voor het grootste deel van het kraanwater in Santiago, maar de afgelopen jaren stroomt er aanzienlijk minder water doorheen. De gebieden waarover deze codes gelden zouden moeten rouleren, waardoor elke wijk op den duur weer toegang krijgt tot extra water.

Bij het eerste niveau wordt de verantwoordelijkheid nog bij de burgers gelegd, en zullen er vooral berichten komen vanuit het stadsbestuur om het watergebruik te minderen. Naarmate de codes ernstiger worden, kan het bestuur besluiten de waterdruk te verminderen, of uiteindelijk het water zelfs af te sluiten. Met kleurcode rood is er een flink watertekort in de reservoirs, legt Orrego uit. De stad is in dat scenario van plan in periodes tot 24 uur water flink te verminderen voor een stadsdeel. Hoeveel er dan uit de kraan komt, is niet duidelijk.

De La Boca dam in Santiago had afgelopen maart nog maar een watercapaciteit van 10 procent, het laagste in jaren.

Klimaatverandering

De gouverneur wijt de maatregelen direct aan klimaatverandering: ,,Het is belangrijk dat mensen inzien dat klimaatverandering blijvend is. De effecten zijn niet alleen op een wereldniveau te merken, maar ook lokaal.” Britse krant The Guardian schrijft dat de Chileense overheid schat de hoeveelheid water in Chili in de afgelopen jaar tussen de 10 en 37 procent gedaald is. Naar verwachting zou dat getal daarbovenop nog gaan halveren vóór 2060.

Vorige week riep het VN-klimaatpanel IPCC nog op tot acute maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Er moet veel veranderen, en dat kan nog net op tijd voordat er desastreuze gevolgen zullen zijn, aldus de wetenschappers over de hele wereld die in het panel plaatsnemen. Ze hadden een duidelijke boodschap: er is een verregaande transformatie nodig, anders gaan we nog veel meer klimaatextremen als in Chili meemaken.

