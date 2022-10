Jetten: Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT

Volgens critici werden producenten van fossiele energie te veel beschermd door het verdrag. Vooral de mogelijkheid voor bedrijven die vinden dat zij benadeeld worden door klimaatbeleid om schadeclaims in te dienen tegen overheden, was Nederland een doorn in het oog.

Wanneer Nederland uit het ECT stapt, is nog niet bekend. Het kabinet wil zich er nog over beraden of het eerst instemt met de aangepaste versie en dan uittreedt, of dat het direct uit het ECT gaat. Jetten zegt andere landen die zich nog wel aan het ECT committeren de laatste versie toe te wensen, omdat die volgens hem toch beter is dan de oudere. Ook wil Nederland het liefste optrekken met andere EU-landen die ook uit het ECT willen. Later komt het kabinet met een uitgebreidere brief hierover.