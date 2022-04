Limburgse automobilist komt om door botsing met vrachtauto

VIDEO Klimaatrap­port: Het hoeft niet allemaal minder, maar het moet wel totaal anders

Het hoeft niet per se allemaal minder, maar als we de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar willen houden, moet in een mensenleven wel veel anders. En het kan nog net. Dat is, kort samengevat, de boodschap van het IPCC-rapport dat vanmiddag uitkwam.

