Nu ook kwetsbare diersoorten in problemen door droogte: ‘Vraag is of ze er volgend jaar nog zijn’

Een op de drie Nederlan­ders is voor kernener­gie: zó staat Oost-Nederland er in

Een op de drie Nederlanders is voor kernenergie. In Oost-Nederland gaat Gelderland voorop in de strijd (34 procent is voor, 25 procent tegen), Overijssel komt daar achteraan (30 procent voor). Flevoland zit er tussenin (31 procent).

8 juni