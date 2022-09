Waarom de populaire 'bloempotkachel' niet werkt én erg gevaarlijk is

Het principe is al jaren oud, maar met de stijgende energiekosten is de truc van de potjes in rap tempo beroemd geworden. Zeker toen de 61-jarige Wilma Maree haar verhaal in deze krant deed. Ze liet haar gasleiding afsluiten en gebruikt nu deze potjes als verwarming. ,,Als ik drie van die constructies in de woonkamer zet, heb ik het van de winter warm genoeg", zei ze erbij. Het idee: door een potje op een verhoging op z'n kop boven een paar kaarsjes te zetten, straalt het aardewerk de warmte uit.

Er bestaan inmiddels ook kant-en-klare constructies van terracotta potjes. Op Bol.com is de populariteit terug te zien in de prijs: ze staan te koop voor minimaal 35 euro, maar sommige bedrijven vragen zelfs meer dan 50 euro. Tot afgrijzen van natuurkundige Adriaan ter Braak van het tijdschrift Quest, die benadrukt dat de potjes totaal geen effect hebben. ,,Ik kan me voorstellen dat je wanhopig bent. Het is erg dat mensen hier misbruik van maken.” Hij noemt het gebruik van de constructie ‘een extreem slecht idee’.

Waarom het gevaarlijk is

De brandweer raadt het gebruik van alternatieve verwarmingsvormen als terracotta potjes ook sterk af. Om drie redenen: de opbrengst is veel lager dan die van een cv-ketel op gas, de rook is slecht voor je gezondheid en het is simpelweg brandgevaarlijk. Op de geknutselde terracotta-houders staan waxinelichtjes vaak niet stabiel, of er staan er te veel bij elkaar.



Deze video op TikTok laat zien wat er kan gebeuren als je te veel kaarsjes bij elkaar zet. Ze vormen samen één grote vlam.

,,Zet waxinelichtjes het liefst in een glazen pot”, adviseert brandweer-woordvoerder Martine van der Plas. ,,Zorg dat je die goed neerzet en weet wat je doet.”

2,5 keer meer fijnstof dan langs de snelweg

En het is zeer slecht voor je gezondheid, blijkt uit metingen van Scapeler, een platform waarop vrijwilligers met wetenschappers proberen ongrijpbare data in beeld te brengen. De bloempot verstoort de normale verbranding van paraffine, de brandbare olie in waxinelichtjes. Daardoor ontstaat een enorme hoeveelheid ultrafijnstof, die vergelijkbaar is met 2,5 keer de waarde die wordt gemeten langs een drukke snelweg. Zonder bloempot is het aantal schadelijke stoffen veel lager.

Ook de brandweer waarschuwt hiervoor. ,,Het inademen van fijnstof is niet gezond", zegt Van der Plas. ,,We raden aan om een raam of ventilatierooster open te zetten als je kaarsen brandt.” Iets beter voor de gezondheid, maar daarmee komt ook de koude buitenlucht naar binnen.

Waarom een terracotta potje met waxinelichtje niet werkt

Het frustreert natuurkundige Adriaan ter Braak dat mensen meedoen aan deze hype. ,,De warmte die vier waxinelichtjes afgeven wordt echt niet groter als je er een pot overheen zet", zegt hij. Een basiswet in de natuurkunde leert dat energie, zoals warmte, nooit uit het niets kan ontstaan. De enige warmte die vrijkomt, is die van de kaarsjes zelf. ,,Als we met een bloempot warmte konden opwekken, was de wereld gered. Dan hadden we geen energieprobleem meer", zegt hij gekscherend.

Uit het onderzoek van Scapeler blijkt dat de temperatuur in de kamer met één terracotta-constructie van vier kaarsjes zo'n 0,3 tot 0,4 graden Celsius stijgt. Onvergelijkbaar met een echte warmtebron dus. Eén waxinelichtje heeft een vermogen van slechts 30 Watt. Voor het verwarmen van één kubieke meter kamer op 20 graden Celsius is een verwarmingsbron van 77 Watt nodig. Een gemiddelde woonkamer van 75 kubieke meter groot heeft dus zo'n 6600 Watt nodig. Ter vergelijking: dat zijn 220 waxinelichtjes. ,,En dan heb je ook nog eens veel energieverlies", stelt Ter Braak. ,,Waxinelichtjes zijn niet geoptimaliseerd om warmte af te geven, maar voor sfeer.”

Ook geen extra warmte

Hebben ze dan helemaal geen voordeel? ,,Je zou je handen aan het potje kunnen warmen", zegt Ter Braak. Maar daar zijn betere alternatieven voor. Gebruik je vier waxinelichtjes, geeft dat net zoveel warmte als een menselijk lichaam in ruststand. Kruip dus liever tegen je partner aan, of gebruik - zo adviseert Ter Braak - een veilige warme kruik.

