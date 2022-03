Waarom het lastig is gas uit andere landen dan Rusland te importeren

WMO bevestigt warmtere­cord van 38 graden in arctisch gebied

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bevestigt dat het op 20 juni 2020 maar liefst 38 graden Celsius werd in het Russische dorp Verchojansk, in de regio Jakoetië. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het arctisch gebied.

