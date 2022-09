Wereld Natuur Fonds: Milieuactivisten worden vermoord voor onze import

Iconisch Co­ca-Co­la-fles­je krijgt make-over in strijd tegen plastic: ‘Kleine verande­ring met grote impact’

Hoewel de dop van een plastic Coca-Cola-flesje en het flesje zelf samen gerecycled mogen worden, belanden ze nog te vaak in verschillende afvalbakken. Om die reden heeft 's werelds bekendste frisdrankmerk een geheel nieuw flesje gelanceerd, in de hoop dat de dop en het flesje wél in dezelfde prullenbak belanden.

21 mei