Woonboot van Henriëtte ligt wéér op het droge: ‘Voor de schilders is het handig, maar leuk is anders’

Koffie kopen op het station? Breng je eigen mok mee: ‘Er moet een wegwerpbe­ker-schaam­te ontstaan’

De aantallen zijn hallucinant: elk jaar worden op de ongeveer 400 stations in Nederland 30 miljoen papieren koffie- en theebekers weggegooid. Dat zijn er 80.000 per dag. En 3500 per uur. De NS heeft de strijd tegen deze enorme berg afval ingezet en spoort reizigers aan hun eigen mok mee te nemen: ,,Er moet een soort wegwerpbeker-schaamte ontstaan.”

12 april