10 slimme tips voor op de barbecue: grillen zonder stress

Fairtrade Original Tunesische Shakshuka

Shakshuka (spreek uit: sjaksjoeka) is een eenpansgerecht met gepocheerde eieren in een pittige tomatensaus. Oorspronkelijk komt dit gerecht uit de Noord-Afrikaanse keuken waar het een vast onderdeel is van het ontbijt, lunch of mezze. In Nederland staat het ook regelmatig 's avonds op het menu. Naast dat er lekker veel groenten doorheen gaan én je weinig afwas hebt, is Shakshuka vooral een eitje om te maken.