Aanbod aan alcoholvrije ‘sterke drank’ in opmars

Koken & etenEen biertje zonder alcohol is al heel normaal en het aanbod aan wijnen zonder neemt ook toe. De volgende stap is sterke drank met 0 procent alcohol, voorspelt ABN Amro. De consument lijkt er klaar voor.

Is gin en tonic je favoriete drankje? Dan kun je er nu ook een alcoholvrije variant van drinken. Die van de Britse producent Seedlip bijvoorbeeld of van de Belgische Nona June en No Ghost. Deze 'gins’ maken ze op dezelfde manier, door te destilleren, als gewone en de smaak lijkt ook steeds meer op de echte (die met alcohol).

Gin is maar één voorbeeld van de opkomst van alcoholvrije sterke drank. Tegenwoordig is er ook alcoholvrije rum, vermouth, wodka, en whisky. Alcoholvrijshop.nl verkoopt ook kruidenbitters zonder en met heel weinig alcohol.



,,We verwachten dat het aantal nieuwe introducties van alcoholvrije wijn en 0-procentdestillaten gestaag zal toenemen", zegt Nadia Menkveld die voor ABN Amro onderzoek deed naar alcoholvrije drank. ,,2018 was een piekjaar. Hoewel het overgrote deel bier betrof, gingen ook andere typen alcoholvrij de markt op. Dit jaar ging het om een relatief groot aantal typen wijn en cider zonder alcohol.”

Uitgelachen

Dat de belangstelling voor alcoholvrij de laatste jaren toeneemt, blijkt wel uit de verkoop van bier met 0 procent alcohol die is gestegen. Weliswaar gaat het om net geen 6 procent van de markt op dit moment, maar de tijden dat je met zo’n biertje in je hand werd uitgelachen, zijn allang voorbij.

Producenten zien geld in deze markt, stelt Menkveld. ,,De grootste alcoholproducent ter wereld is Diageo, bekend van onder andere Smirnoff en Guinness. Het bedrijf had een minderheidsbelang Seedlip en nam onlangs een meerderheidsbelang.” Menkveld wijst ook op de bereidheid van consumenten om nieuwe dranken zonder te proberen. ,,Volgens het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP is de alcoholconsumptie in pure liters alcohol in tien jaar tijd met 10 procent afgenomen.” Het ging om minder bier (min 15 procent), minder wijn (min 5 procent) en minder sterk (min 10 procent).

Volledig scherm Op Google zoeken mensen meer op het woord alcoholvrij. © ABN Amro

De omslag kwam in 2017, zegt Jacqueline van Lieshout, dat met haar bedrijf Ontwijnen (naar het gelijknamige boek dat ze schreef over het stoppen met drinken) bijna duizend mensen online liet 'afkicken’. ,,De Gezondheidsraad veranderde in dat jaar het advies naar ‘liever geen alcohol drinken’, terwijl daarvoor nog ‘maximaal twee glazen voor mannen en een glas voor vrouwen per dag’ gold.”

Inmiddels brouwen hippe millennials drankjes zonder alcohol en zijn er twintigers die bewust niet drinken, aldus Van Lieshout. ,,De schappen met alcoholvrij bier zijn in de supermarkt vaak leeg. Heineken heeft - heel knap - zo'n goed biertje gemaakt dat veel mensen om gingen. Dat heeft zeker een bijdrage geleverd aan de populariteit.”

Het blijft wel een supergevoelig onderwerp, weet Van Lieshout. ,,Ik krijg nog vaak berichten - vaak van vrouwen - dat ze het niet kunnen maken om niet te drinken. Dat zouden hun vriendinnen of man niet pikken. Het is echt een pijnpunt. Daarom is het handig als je een alcoholvrije variant kunt drinken zoals die gin. Dan ziet niemand dat er 0 procent alcohol in zit.”