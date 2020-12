Aantal oliebollenkramen groeit nog steeds

Er zijn volgens de laatste telling van de Kamer van Koophandel 512 oliebollenbedrijven. Die hebben bij elkaar circa 1700 kramen. Veel ondernemingen hebben meerdere kramen verspreid over het land. De oliebollenkramen zijn te vinden op kermissen, maar ook in de winter bij winkelcentra en trein-, metro- en busstations. De kramen hebben goede zaken kunnen doen de afgelopen maanden. Net als de kramen op dagmarkten mochten de oliebollenverkopers hun werk blijven doen tijdens de lockdown.

De regionale verschillen zijn opvallend. De provincie Gelderland heeft de meeste ondernemingen met een of meerdere kramen (121 ). Dit komt vooral door Apeldoorn, dat van oudsher een kermisexploitantenbolwerk is. Op de tweede plaats in de ranglijst staat Noord-Brabant (105).



De minste oliebollenbakkers zijn gevestigd in Flevoland (3), Zeeland (7) en Drenthe (8). In Overijssel nam het aantal oliebollenbakkers af met 13 procent, signaleert de Kamer van Koophandel.