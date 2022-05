Aardappelen fiks duurder geworden, maar met deze tips kun je besparen

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: aardappelen.

1. Hoeveel kosten aardappelen en stijgt de prijs?

,,Als je het vergelijkt met de gemiddelde stijging van de boodschappen het afgelopen jaar, dan is dit een uitschieter”, zegt Norman Buysse, onderzoeker bij marktonderzoeker GfK, die de ontwikkelingen in het aankoopgedrag in de Nederlandse supermarkten volgt. ,,Het gaat om 34 procent.”



Onbewerkte verse aardappelen kosten in maart van dit jaar gemiddeld 1,12 euro per kilo. Dat was een jaar eerder 83 cent.

,,De stijging is fors, maar het gaat om een klein bedrag. Je kunt zeggen: het valt mee, maar je betaalt dus flink meer dan vorig jaar”, zegt Buysse. ,,Vergeleken met de jaren 2019 en 2020 is een kiloprijs van 1,12 euro per kilo vrij normaal. Het is zo dat de prijs vorig jaar uitzonderlijk laag was.”

Dit soort schommelingen komen vaker voor bij landbouwproducten. De grootte van de oogst hangt af van het weer en het aanbod bepaalt mede de prijs. ,,We hebben natte maanden gehad en heel droge", schetst Buysse. ,,Dat beïnvloedt de oogst. Als er dan een tekort ontstaat, dan stijgt de prijs.” Japanse fastfoodketens kampten afgelopen december met zo’n tekort dat ze vliegtuigen vol aardappelen uit de Verenigde Staten lieten komen. ,,Allemaal om friet te kunnen maken.”

Eén kanttekening wil Buysse bij de stijging wel plaatsen: de periode die GfK vergeleek was maart dit jaar met maart van 2021 toen ons land nog dik in coronatijd zat. ,,We konden toen niet buiten de deur eten. Het kan zomaar dat er daardoor een verstoring is geweest in de markt.” Als de horeca plotseling geen aardappelen meer inkoopt, waardoor meer piepers bij de supermarkten belanden (en het aanbod dus ineens groot is), daalt de prijs. ,,Dat kan de lagere prijs van vorig jaar verklaren.”

Quote Wij zijn thuis met zijn tweeën, maar ik koop wel grote verpakkin­gen. De Duitse budget­super­mark­ten stunten het meest met aardappe­len Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda

2. Is het prijstechnisch goed om nu in te kopen?

In vergelijking met andere producten geven supermarkten niet vaker dan gemiddeld korting op aardappelen, aldus Buysse. ,,Maar het loont wel om te kijken of je ergens een aanbieding kunt vinden.”



,,We zien ze wel in folders van de supermarkten terug, hoewel ze een beetje verstopt zijn. Misschien omdat het een lastig product is om aantrekkelijk op de foto te zetten. Ik denk dat veel mensen een zak niet in één week op krijgen, dus dan is het wel de moeite waard om even te wachten op een aanbieding.”

3. Is er een goedkoper alternatief?

,,Wij zijn thuis met zijn tweeën, maar ik koop wel grote verpakkingen", zegt Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda. ,,Bijvoorbeeld twee keer 3 kilo of 5 kilo als er een aanbieding is. De Duitse budgetsupermarkten stunten het meest met aardappelen.”

Een tip bij aankoop: ruik altijd even aan de zak voor je ze in je winkelwagen zet. ,,De plastic zak heeft van die gaatjes. Als er een rotte tussen zit, dan ruik je dat meteen. Het is een heel vieze geur.” Koop hardkokende aardappelen, adviseert Van Kuijen. ,,Die blijven langer goed. Ze verschrompelen niet zo snel en schieten minder vlug uit.”

Een extra voordeel van hardkokende aardappelen is dat je ze voor de meeste recepten kunt gebruiken. ,,Voor door de stamppot of als je friet maakt, proef je het niet. Als je echt liefhebber bent van een bepaalde aardappel of je wilt voor een recept zachtkokende hebben, dan koop je een keer een klein zakje en betaal je wat meer.”

Een alternatief voor aardappelen is er niet echt, vindt Van Kuijen. ,,Het is het gezondste koolhydraat-product. Bij rijst en spaghetti kom je bij de goedkope varianten als snel uit op minder gezonde varianten.” Vaak zijn volkorenvarianten duurder. Bij kant-en-klare puree kun je wellicht goedkoper uit zijn met een pakje, zegt Gierige Gerda. ,,Maar dan zit je in de minder gezonde hoek.”

Aardappelen houden van koel en droog. ,,Ik bewaar ze in papieren tassen - donker en droog met goede doorluchting - in de koele voorraadkast.”

