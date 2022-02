Adel maakt van iedere taart een schilderij: ‘Onze gebakjes smaken naar Belgische bonbons, zeggen klanten’

OVER DE TONG Sultani uit Zutphen laat ons achter met vraagte­kens

Na veel goede berichten moeten we bij Sultani langs. Sinds 2014 is het mogelijk je onder te dompelen in Zuid-Europese en Marokkaanse smaken op de Groenmarkt in Zutphen. We gaan langs voor een afhaalmenu. Want de keren dat we reserveerden, gooide de lockdown steeds roet in het eten.

2 februari