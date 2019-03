Advies aan Fransen: hooguit twee glazen per dag!

Comazuipen

Opmerkelijk was dat de Franse minister van Landbouw, Didier Guillaume, nog maar twee weken geleden constateerde dat comazuipen een probleem was onder jongeren maar dat wijn, de nationale drank, daarmee niets te maken had. ,,Ik heb nog nooit een jongere bezopen uit een nachtclub zien komen, omdat hij te veel Côtes-du-Rhône, Crozes-Hermitage of Costières-de-Nimes ophad", zei de bewindsman tot plezier van de wijnboeren. De wijnlobby ziet het ook graag zo en betwijfelt of de vrij schokkende cijfers kloppen, namelijk dat bijna een kwart van de Fransen, zo'n 10,5 miljoen volwassenen, meer drinkt dan de nu geadviseerde twee glazen per dag. Dat soort adviezen is vaker bijgesteld. In de jaren 50 luidde dat: maximaal 1 liter per maaltijd, dus 2 liter per dag.

Na tabak is drank de grootste zelfverkozen killer onder Fransen. Drankgebruik in Frankrijk neemt overigens al jaren af. In bedrijven als bijvoorbeeld Danone, Renault, PSA en Michelin geldt tegenwoordig een Amerikaanse/Angelsaksische cultuur. Water of energiedrankjes in plaats van een kir of whisky als aperitief bij de copieuze lunch, een fles wijn als begeleiding van de maaltijd, en een cognac, calvados of armagnac als afsluiting.



Die mentaliteitsverandering is ingezet in de grote steden, met name in Parijs en dan vooral bij bedrijven die over de hele wereld opereren. De lunch is al lang niet meer het moment om 'zaken' te doen, waarbij potentiële klanten uitgebreid werden gefêteerd. Was het pakweg twintig tot dertig jaar geleden nog vrijwel onmogelijk om in de middag contact op te nemen met iemand, nu is het normaal om tot uiterlijk 19.00 uur te werken. De lunch, vroeger het belangrijkste moment van de dag, is teruggebracht tot, in veel gevallen, een broodje en een flesje water.