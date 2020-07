Advies planbureau: ‘Help consumenten om meer volgens de Schijf van Vijf te eten’

Video Eerste toetjesres­tau­rant van Nederland nog voor de opening compleet volgeboekt: ‘Het is een gekkenhuis’

20 juli Een restaurant met alleen maar desserts, gezien de duizenden reserveringen, die Dessert Only in Apeldoorn, binnenkreeg, is het een schot in de roos. Een krappe week voor de opening is het pop-uprestaurant al helemaal volgeboekt. ,,Het is een gekkenhuis’’, aldus eigenaar Tim Koldenhof.