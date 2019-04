Ah, daar heb je die gast met varkensvleesallergie

Het nieuwe online-reserveringssysteem OnlineGastheer is bedacht en gebouwd door Deventenaar Jonathan Bergers (22). Op verzoek van lokale restaurateurs. ,,Mijn broer Valentijn werkte bij Jackie’s en zag daar hoeveel werk het steeds was met de reserveringen’’, vertelt Bergers. ,,Reserveringen komen binnen via eigen systemen, The Fork (voorheen Iens, red.), telefonisch of via mail. Dan moet een restaurantmanager al die reserveringen naast elkaar leggen, kijken of er plek is, eventueel mailen of bellen voor een ander tijdstip en dan maar hopen dat ie geen fout maakt.”