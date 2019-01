AH onder vuur vanwege té succesvolle serviesspaaractie

Spaar je wekenlang trouw zegeltjes bij je lokale Albert Heijn-filiaal. Heb je eindelijke je kaarten vol, blijkt dat de serviezen er helemaal niet meer zijn. Het overkwam Daphne van Duin, zo schrijft ze op Twitter ‘Helemaal blij dat ik met mijn eenpersoonshuishouden eindelijk de spaarkaart vol heb van @albertheijn voor die leuke schaaltjes van het limited edition servies wat denk je? Uitverkocht. En dat terwijl de actie nog twee maanden duurt. Ernstig teleurgesteld...’

Er zijn meer zegels dan servies, ziet ook een gefrustreerde Marijke van Loon. AH op zijn best, moppert ze op Facebook. Ze heeft de kaarten met zegels, maar aan haar collectie ontbreken nog twee dinerborden en twee schaaltjes. ,,Hier in de buurt is geen filiaal die nog voorraad heeft.”

Berg zegeltjes

Er zijn ook klachten over de berg zegeltjes die je moet sparen, voor je een onderdeel van het servies kunt kopen. Anja Hendriks steekt haar teleurstelling niet onder stoelen of banken op Twitter. ,,Dus voor 400 euro 1 kaart vol en dan kun je twee borden kopen dus voor een dinertje met een aantal mensen ben je wel heel lang aan het sparen”, licht ze toe. ,,Het is bijna niet haalbaar voor de particulier.

Soms zijn spaaracties zo populair dat ze aan hun eigen succes ten onder gaan. Dan willen te veel klanten die pannenset, dat servies, die glazen of die messen hebben. Om een messenset compleet te krijgen moesten klanten van Albert Heijn een paar jaar geleden het imposante bedrag van 11.000 euro besteden. In 2012 liet AH zich overvallen door het succes met de mini’s waarmee kinderen zelf een winkeltje konden bouwen en inrichten.

Dit keer ging het gewoon hard, zo meldt AH op de website. ‘Daar zijn we blij mee!’ ‘Om je te helpen jouw set compleet te maken zullen we een reserveerservice inrichten’, zo luidt de belofte. Klanten krijgen het verzoek de site goed in de gaten te houden. ‘Bewaar uw spaarkaarten dus goed’, waarschuwt een AH-filiaal in Alphen aan den Rijn, ‘zodat u de gewenste artikelen straks kunt reserveren via de website!’

,,De actie is heel succesvol’, meldt woordvoerder Pauline van den Brandhof. ,,Heel grappig dat dit servies met botanisch romantisch design zo aanslaat. Het is een hip design. Ik snap wel als mensen als een malle sparen.” De actie begon de eerste week van november en deze borden en schaaltjes waren volgens Van den Brandhof meteen een hit. Er waren mensen die al meteen hun spaarkaarten inleverden zodat ze hun kerstdiner erop konden serveren.

Hoewel in de folder duidelijk stond vermeld dat het ging om een limited edition, komt er een nieuwe levering, belooft Van den Brandhof. Hoeveel serviezen er zijn gemaakt, kan Van den Brandhof niet zeggen.



Doorsparen kan nog tot 24 februari en de spaarkaarten kunnen tot 4 maart worden ingeleverd. ,,De dinerborden, de ontbijtborden en de kommen zijn allemaal handgemaakt, dus het kan een paar weken duren voordat het er is.” Niemand met voldoende spaarkaarten wordt teleurgesteld, aldus de AH-woordvoerder. ,,Waarschijnlijk gaat de reserveersite woensdag de lucht in, daar kunnen klanten zich melden als ze nog een servies willen.”

Anneke Schraal vindt het gekkenwerk, zo blijkt uit haar bericht op Facebook. De actie van AH leek haar een goede gelegenheid om voor een nieuw servies te sparen. ,,Ik kwam er al snel achter dat ik dit niet in mijn eentje kon doen. Ik heb in totaal met behulp van heel veel mensen 31 kaarten ingeleverd bij AH. Dat is 31 x 40 zegeltjes en zou dan voor €12.400,00 gekocht moeten hebben als ik het in mijn eentje had moeten doen. Dat geeft toch niemand uit aan boodschappen in drie maanden?”

Het is niet de eerste keer dat Albert Heijn kritiek krijgt op een spaaractie. De koekvormpjes van vorig najaar zorgden voor te veel plastic, vonden sommige klanten, net zoals de actiehamsters een paar maanden ervoor milieuonvriendelijk waren vanwege de vele plastic bolletjes die erin zaten. Toch zullen supermarkten dit soort acties wel blijven doen. Het zorgt namelijk - in elk geval tijdelijk - voor merkentrouw en dus extra omzet. Topman Dick Boer zei bij de presentatie van de jaarcijfers over 2015 zelfs dat de omzetstijging bij AH mede het gevolg was van de spaaracties, zoals met de moestuintjes.