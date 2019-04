AH vertelt klanten in podcast waar hun sla en eieren vandaan komen

De podcastserie van AH zal bestaan uit vijf delen en heet Op ons bord. Met de audioserie wil de supermarktketen laten zien waar ons eten vandaan komt en wat we in de toekomst kunnen verwachten op het gebied van voedselproductie.



De maker is de Haagse dj en presentator Justin Verkijk. ,,Ik wil bewuste keuzes maken over wat ik in mijn mond stop’’, laat Verkijk weten via AH. Hij zegt nieuwsgierig te zijn naar waar zijn eten vandaan komt en wil alles weten van alternatieve teeltmethoden, kringlooplandbouw, voedselflats en het kweekvleeslab.

De serie past bij het voornemen van AH om consumenten tot in detail duidelijkheid te geven over de zogenoemde ‘versketen’: van producent tot het schap. Juist door een journalist de serie te laten maken, denkt Albert Heijn een genuanceerd beeld te geven.



De eerste aflevering van het audioprogramma is vanaf 11 april beschikbaar en gaat over biologisch eten. Iedere veertien dagen volgt een nieuwe.

Besmette mango's

Blockchain - het precies in kaart brengen van elke schakel in het productieproces - is hot. Het lijkt wel of elke onderneming in de voedingsmiddelenindustrie hier dit jaar iets mee doet, zei Louis de Bruin, die zich bij IBM met dit onderwerp bezighoudt, onlangs tegen vakblad VMT. Als voorbeeld gaf hij een hypothetische besmetting van voedingsmiddelen.



,,Stel, er zit een schimmel in een pakje mango’s in de supermarkt, dan ben je er nu pas drie maanden later achter hoe dat is gekomen. Je moet een enorm forensisch detectiewerk uitvoeren, omdat er zoveel partijen bij die mango’s zijn betrokken: de supermarkt zelf, distributiecentra, verschillende transporteurs, leveranciers van koelapparatuur, bedrijven die de goederen bespuiten tegen insecten en pathogenen, de boeren, de douanes, et cetera.’’



,,Vind dan maar eens uit wie de fout heeft gemaakt. Walmart en IBM voorzien dat met blockchain-technologie deze informatie binnen drie seconden boven tafel kan worden gebracht. Er kan precies worden achterhaald welke stappen de mango’s hebben doorlopen en waar de fout zich heeft voorgedaan.’’

