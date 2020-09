Al die geinige soorten pindakaas, zijn die nou eigenlijk lekker? Drie kenners geven hun oordeel

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat je slechts de keus had uit twee soorten pindakaas: naturel of met nootjes. Langzaamaan verschenen er meer varianten op het toneel: light, biologisch, creamy, Amerikaans, crunchy, extra proteïnen...



Het hek was pas echt van de dam toen Calvé en Mister Kitchen het karamel-zeezoutmonster binnenlieten. Inmiddels geldt deze smaakcombinatie als de opblaaseenhoorn van het supermarktassortiment: ooit een origineel gebbetje, nu een tamelijk uitgekauwd cliché. Het zette wel de deur op een kier voor een keur aan andere smaken. Honing. Kokos. Chocola. Zelfs de snoepjesboeren van Snickers en M&M’s lanceerden dit jaar hun eigen pot pindakaas.