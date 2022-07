Albert Heijn annuleert morgen bestellingen vanwege hitte, tot onvrede van klanten

Koken & Eten Op dit New Yorkse terras betaal je 16 euro voor een glas rosé (en daar komt nog fooi bovenop)

Het beste terras van New York heeft een stoelentekort. In Bryant Park staan zo’n 2000 groene klapstoeltjes en dat is niet genoeg, nu de coronapiek voorbij is en voetgangersstromen weer aanzwellen.

12 juli