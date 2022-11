Albert Heijn begint met steeds hogere kortingen: hoe werkt dat?

Deze week introduceert Albert Heijn in alle winkels dynamisch afprijzen. Producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen, kunnen klanten eerst kopen met 25 procent korting. In de loop van de dag loopt die korting op tot 40 en uiteindelijk zelfs tot 70 procent. De marktleider wil met deze nieuwe methode voedselverspilling tegengaan.

Bij dynamisch afprijzen berekent een door Albert Heijn ontwikkeld algoritme automatisch de beste korting, om aan het einde van de dag geen onverkoopbare producten over te houden.



,,In dat algoritme zitten bepaalde kenmerken, zoals hoeveel producten er nog over zijn van datgene wat afgeprijsd gaat worden, in welke winkel het is, wat de verwachting is dat het nog verkocht gaat worden en de sluitingstijd van de winkel”, legt woordvoerder Pauline van den Brandhof uit. ,,Op basis daarvan begint het dus met 25 procent korting en dat kan gedurende de dag oplopen naar 40 en 70 procent.”

Als je wil profiteren van die hoge kortingen, loont het volgens Van den Brandhof dus om pas rond sluitingstijd je boodschappen te komen halen. ,,In de loop van de middag en net voordat de winkels sluiten stijgen de kortingen namelijk.” De prijzen zijn weliswaar dynamisch, maar gaan na het afprijzen niet meer omhoog.



,,We hebben het dynamisch afprijzen al in een aantal winkels getest, dus we hebben al gezien hoe dat gaat", aldus Van den Brandhof. ,,We merken dat klanten nu ook echt later naar de winkel komen en dus rekening houden met de afprijzingen. Als je met 70 procent iets kan kopen is dat toch interessant. Daarmee maak je dus een klant blij en je voorkomt dat er onnodig voedsel wordt weggegooid.”

Quote Als ik iets ga kopen dat ik dezelfde dag nog wil gebruiken, kijk ik naar het product dat het snelst over de datum gaat Tessa van Dijke, klant Albert Heijn

Een AH-klant die hier blij van wordt is Tessa van Dijke. Ze koopt haar boodschappen regelmatig bij Albert Heijn in Tholen. Zelf koopt ze regelmatig producten die worden afgeprijsd vanwege de naderende houdbaarheidsdatum. ,,Ik vind het belangrijk om rekening te houden met voedselverspilling. Als ik iets ga kopen dat ik dezelfde dag nog wil gebruiken, kijk ik naar het product dat het snelst over de datum gaat. Die kortingsstickers helpen daar zeker bij.”



,,Ik vind het dan ook goed dat Albert Heijn meer gaat inspelen op de voorraad en andere informatie, en dat ze op die manier niet alle producten op dezelfde manier benaderen.”

Quote Bij alle kortingen, eigenlijk bij alle prijzen, geldt: kijk en vergelijk. Check online of een aanbieding die je tegenkomt wel echt zo gunstig is als het lijkt Gerard Spierenburg, Consumentenbond

Dat klanten met een hogere korting eerder in de verleiding komen om producten te kopen die uit het schap moeten, is volgens Van Dijke een realistische gedachte. ,,Zeker nu de boodschappen duurder zijn let iedereen toch meer op de prijs. Maar ik denk niet dat mensen de producten dan per se kopen vanuit een duurzaam oogpunt.”

Het mag, de prijzen aanpassen gedurende de dag. Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond: ,,Je mag inderdaad meerdere keren per dag de prijs aanpassen. Een supermarkt, en ieder ander bedrijf, mag vragen wat hij wil. Laag én hoog. Dat hoort bij de marktwerking. Het gezegde luidt niet voor niets ‘wat de gek ervoor geeft’.”

Hoe weet je of je beste prijs betaalt?

Hoe hou je als consument nog bij wanneer je de gunstigste prijs te pakken hebt? Spierenburg: ,,Bij alle kortingen, eigenlijk bij alle prijzen, geldt: kijk en vergelijk. Check online of een aanbieding die je tegenkomt wel echt zo gunstig is als het lijkt. Zeker nu we bijna allemaal een smartphone met internet hebben is dat natuurlijk een koud kunstje.”



Verder geldt dat budgetmerken gemiddeld 50 procent goedkoper zijn dan A-merken, aldus Spierenburg. ,,Als je dus wilt besparen - los van de aanbiedingen - is dat ook nog iets om rekening mee te houden.”

Zelf denkt Van Dijke overigens niet dat zij met deze afprijsmethode extra op de kortingen gaat letten. ,,Als ik boodschappen ga halen heb ik die vaak dezelfde dag nog nodig. Ik ga dan niet wachten tot het eventueel voor een lagere prijs in de schappen komt te liggen.”

Een nadeel van dit systeem? ,,Voor de winkels zelf zitten er natuurlijk veel voordelen aan,” zegt retailkenner Paul Moers. ,,Behalve dat het een dure investering is. Maar ze hoeven op deze manier veel minder weg te gooien. Wel is het pech voor de voedselbanken. Zouden ze dit niet doen, dan zou er lekker veel naar de voedselbanken gaan. Dat ben je nu voor een belangrijk deel kwijt, want je weet het zelf te verkopen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.