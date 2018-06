Albert Heijn haalt 1 miljard suikerklontjes uit producten

,,We vullen elke dag 5 miljoen borden met eten en dat schept een verantwoordelijkheid'', zegt Marit van Egmond, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor het assortiment. ,,We zijn in ons hele aanbod aan het kijken hoe we het duurzamer, lekkerder, gezonder en betaalbaarder kunnen maken.'' Albert Heijn wil het klanten makkelijker maken om gezondere keuzes te maken. Waarom dan niet door alle producten met suiker uit de winkels weren? ,,Dan schiet je je doel voorbij'', vindt Van Egmond. ,,Mensen zijn vrij om te kiezen wat ze willen eten. We willen niet betuttelend zijn.'' Bovendien bevatten veel producten van nature suiker, zoals bananen, rozijnen of dadels en die zijn niet ongezond.

Blikje groenten

De suikerreductie gaat op drie manieren: ten eerste wil de supermarktketen transparant zijn over wat er precies in een product zit door op de etiketten duidelijk te vermelden hoeveel suiker erin zit en hoeveel daarvan toegevoegd is. Daarnaast wordt in alle huismerkproducten de suiker zoveel mogelijk gereduceerd. En tot slot wordt het gezonde aanbod in de winkels aantrekkelijker en beter zichtbaar.



Bij het reduceren van suiker gaat het vaak om de suiker waarvan klanten niet vermoeden dat het in een product zit. In een blikje groenten bijvoorbeeld. ,,Bijna niemand weet dat in conserven ook suiker zit'', aldus Van Egmond. ,,Daar hebben we grote stappen gezet. We hebben bovendien al veel suiker uit de sappen, de siropen, de frisdranken en de pastasauzen gehaald.'' In het nieuwe assortiment zitten veel aantrekkelijke groentesnacks met gezonde dipsausjes.



Vandaag begint een campagne om aandacht te besteden aan de suikerreductie. Hieruit blijkt dat Albert Heijn al twee jaar geleden is begonnen en dat de teller inmiddels op 320.000 klontjes staat.