Albert Heijn heeft bezorging weer op orde, maar ‘we zitten aan de bovenkant van wat we kunnen’

Het was een gekkenhuis bij de supermarkten toen we in maart allemaal thuis moesten blijven. De wachttijden liepen enorm op. In de praktijk konden klanten hun bestelling niet of lastig inplannen bij AH en Jumbo. Voor Albert Heijn is dat inmiddels verbeterd: er zijn weer volop data en tijden waarop klanten hun boodschappen kunnen laten komen, zo is te zien op de website en in de app.

,,We hebben er veel klanten bijgekregen en we zien dat zij vaak ook blijven. We zitten nog heel vol, maar het gaat beter’’, bevestigt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ,,Dat heeft ook te maken met vakantie, maar we hebben ook behoorlijk opgeschaald. Zo zouden we het nieuwe homeshopcenter waar boodschappen worden verzameld in Amsterdam geleidelijk opstarten, maar daar hebben we de capaciteit versneld opgevoerd.”

Quote We zitten nog heel vol, maar het gaat beter Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder AH Daarnaast is AH begonnen met bezorgen op zondag. ,,Dat doen we nog steeds en dat helpt: daardoor komen er meer bezorgblokken vrij. Maar dit is wel de bovenkant van wat we kunnen. Dat is de reden dat we nog twee homeshopcenters openen. Begin augustus en in de derde week van september, in Bleiswijk en in Oosterhout. Die zullen uiteindelijk elk ook een capaciteit van 40.000 bestellingen per week hebben.”

In haar nieuwsbrief maakt topvrouw Marit van Egmond gewag van de groei. Albert Heijn werkt ‘verder aan digitale oplossingen, die u dit voorjaar zo massaal heeft omarmd’, aldus Van Egmond in de nieuwsbrief die vandaag naar de klanten ging. De capaciteit van AH.nl groeit dit najaar versneld, meldt Van Egmond. ‘Zodat we per week ruim 70.000 extra bestellingen kunnen afhandelen. Daarnaast zullen eind dit jaar alle Albert Heijn-winkels zijn voorzien van zelfscan.’ Verder meldt de topvrouw dat ze blij is dat ‘enorm veel klanten’ de Albert Heijn-app elke dag gebruiken.

Geen wachtlijsten

In het najaar zal het dus nog gemakkelijker zijn om te bestellen, aldus Aspeslagh. Je kunt volgens haar nog altijd klant worden. ,,We werken niet met wachtlijsten.” Op de Waddeneilanden en een paar plekken in Nederland is geen bezorging, maar in 96 procent van de gevallen kan AH een huishouden voorzien van boodschappen, aldus de woordvoerder.