Albert Heijn roept hamburgers, braadworsten en rundervinken terug

open brief ‘Leningen houden ziek voedselsys­teem met dierenleed in stand’

29 september De financiële sector moet stoppen met de financiering van dierenleed. Dat staat in een open brief van World Animal Protection Nederland, die vandaag in verschillende kranten verschijnt en is ondertekend door een aantal BN’ers. Volgens de dierenbeschermer houdt de sector met leningen een ziek voedselsysteem overeind. ,,Banken, verzekeraars en pensioenfondsen, stop hiermee”, luidt de boodschap van directeur Dirk-Jan Verdonk. Boeren willen nu in gesprek