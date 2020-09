Albert Heijn waarschuwt voor salmonella in kaasblokjes

Koken & eten We verspillen minder voedsel dan tien jaar geleden, maar nog steeds véél te veel

31 augustus Nederlanders hebben de reputatie zuinig te zijn, maar dat gaat niet op als het om voedsel gaat. Gemiddeld gooien we rond de 34 kilo aan voedsel per persoon per jaar weg. De Stichting Samen Tegen Verspilling start morgen met de Verspillingsvrije Week. ,,Ons doel is om de voedselverspilling in 2030 minimaal te halveren.’’ Hieronder lees je alvast enkele tips.