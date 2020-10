Alcoholisch bruiswater van Bavaria met fruit- of zeewiersmaak. En je wordt er niet dik van

Geen bier maar bruiswater. Geen hop maar zeewier of fruit. Bavaria gooit het over een andere boeg en komt met een nieuw drankje, mét alcohol: een zogenaamde hard seltzer.

Water met prik, een beetje alcohol en een (fruit)smaakje. Dat is hard seltzer in een notendop. In Amerika is het drankje al een aantal jaar enorm populair. Swinkels Family Brewers (Bavaria) uit Lieshout introduceert nu een variant voor Nederland. De brouwerij sluit aan bij een rij producenten die het in Amerika populaire drankje is gaan maken, zoals Heineken en jeneverproducent Hooghoudt.

Het nieuwe drankje is al online te bestellen. Een proefpakket van vier blikjes kost een tientje. Voor 24 blikken betaal je 44,90 euro. Vanaf volgend jaar ligt het ook in de supermarkt, verwacht een woordvoerder van Swinkels Family Brewers. De naam van het nieuwe drankje luidt Spijked& en verwijst naar het Engelse woord spike, wat zoveel betekent als het toevoegen van alcohol aan bruiswater.

2,1 miljard blikken verkocht in Amerika

Hard seltzer komt overwaaien uit Amerika, waar in 2013 de eerste variant op de markt werd gebracht. Daar is het drankje enorm populair. Het bekendste Amerikaanse merk is White Claw. Dat ligt sinds deze zomer ook in Nederlandse schappen. Volgens Distrifood verdrievoudigde vorig jaar de verkoop van hard seltzer in Amerika naar 2,1 miljard blikken. De verwachting is dat het drankje daar volgend jaar meer dan 2 miljard euro oplevert.

Niet zo gek dus dat de familie Swinkels zich op deze groeiende markt stort. Eerder al verkocht de brouwer hard seltzer van andere merken via distributeur Bier&Co, dat in 2018 werd ingelijfd. ,,Nu hebben we een eigen drankje ontwikkeld dat we zelf in Lieshout maken”, licht de woordvoerder toe.

Verschillende fruitsmaken en zeewier

Het nieuwe drankje uit Lieshout is verkrijgbaar in verschillende fruitsmaken en een variant met zeewiersmaak. Dat is geen toeval, die smaak. Bavaria ging een samenwerking aan met The Seaweed Company uit Schiedam, dat allerlei duurzame toepassingen voor zeewier ontwikkelt. Voor elk verkocht blikje Spijked& draagt Bavaria bij aan een nieuw stukje zeewierboerderij ter grootte van een A4.

Met hun nieuwe alcoholische prikwater springt Bavaria in de markt van de bewust drinkende consument. In de Brabantse hard seltzer zit 4,7 procent alcohol dat vijf keer is gedestilleerd, het bevat 65 kilocalorieën en minder dan een gram suiker per blik van 250 milliliter. En het is ook nog eens glutenvrij en veganistisch meldt Swinkels Family Brewers in een persbericht. Wat dat betreft is er overigens goed nieuws voor de bewuste bierdrinker. Niet alleen Spijked& is vegan, dat geldt voor alle bieren van Bavaria.

Hoe smaakt dat eigenlijk, zo’n hard seltzer? Alles voor de lezer van deze site. Dus ook een blikje prik met alcohol drinken als de vrijdagmiddag pas is begonnen om een indicatie te geven hoe dat nou smaakt, zo’n hard seltzer. Die van Bavaria zijn in de winkel nog nergens te vinden. Maar de plaatselijke super heeft er een aantal van de concurrent op de plank staan. Een blikje van het merk White Claw kost 2,69 euro. De gifgroene streep op het exemplaar met de smaak ‘natural lime’ springt het meest in het oog. Die kopen dan maar. De verwachting op voorhand: na de eerste slok een flashback naar mierzoete herinneringen vol Breezers en Passoa. De realiteit? Niets van dat. Het is helemaal niet zo zoet. Het drankje doet meer denken aan Bitter lemon met vleugje alcohol. Volgens de Vriendin: ,,Net 7Up maar dan net niet.” Volgens uw verslaggever: een beetje vreemd en niet zo heel lekker. Maar dat is slechts een mening over één drankje van een Amerikaanse concurrent. En dan ook nog de mening van iemand die doorgaans Duvels en tripels drinkt. Voor de bewuste alcoholdrinker die op de lijn wil letten en niet van bier houdt, zou het zomaar wat kunnen zijn, zo’n hard seltzer.

