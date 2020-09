Aldi waarschuwt voor gif in amandelen

Aldi waarschuwt dat consumenten hun geroosterde amandelen in de gezouten variant niet moeten eten. Het gaat om de verpakkingen van 200 gram met streepjescode 23046832 en houdbaarheidsdatum 03-2021. Uit controle is gebleken dat het product mogelijk een te hoog gehalte aflatoxine bevat, meldt Aldi. Het eten van een te grote hoeveelheid aflatoxine kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Klanten worden daarom dringend verzocht het product niet te consumeren en terug te brengen naar een Aldi winkel.

Aflatoxine is een gif dat ontstaat door schimmels, aldus het Voedingscentrum. Het komt soms voor in beschimmelde noten, granen, peulvruchten, kruiden en gedroogd fruit en in producten die hiervan gemaakt zijn, zoals pindakaas, brood, bier en veevoer. Als veevoer aflatoxine bevat, kan het ook weer in melk terechtkomen. De stof is giftig en mogelijk kankerverwekkend. Om die reden mag je dagelijks maar een kleine hoeveelheid binnenkrijgen. Er geldt een maximale hoeveelheid die in voedingsmiddelen mag voorkomen.