Alles is geluk bij Klavertje Vier in Vierhouten

Kaas die 'luistert' naar hiphop smaakt lekkerder

15 maart Emmentaler kaas die tijdens het rijpen ‘geluisterd’ heeft naar hiphop smaakt fruitiger dan dezelfde kaas die gedurende zes maanden muziek van Mozart heeft ‘gehoord’ of die in stilte is gerijpt. Deze verbijsterende conclusie kan worden getrokken na een onderzoek door de kunsthogeschool in Bern.