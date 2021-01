Als je een van deze drie lunches maakt, is thuiswerken ineens veel minder erg

Bereidingswijze:

- Schil de aardappels en snijd ze in kleine blokjes. Snijd ook de paprika in blokjes.

-Giet een scheutje olie in een pan en bak de aardappels met de stukjes paprika, paprikapoeder en peterselie ongeveer 15 minuten, totdat de aardappeltjes zacht zijn. Vergeet niet om de deksel op de pan te zetten.

- Schep daarna de aardappels uit de pan.

- Bak in dezelfde pan de bacon krokant en laat de bacon uitlekken op een keukenpapiertje.

- Snijd de bacon in stukjes.

- Meng in een beker/kom de eieren, melk en een snuf zout en peper.

- Giet een klein beetje olie in een pan (bijv. in de pan waar je net de bacon in hebt gebakken) en giet het eimengsel erin.

- Blijf roeren totdat het ei nét gaar is en zet dan het vuur uit.

- Beleg de wraps met aardappel, bacon, rucola, ei en wat geraspte kaas.



Tip: voeg ook eens een zakje roerbakgroenten toe aan het eimengsel.